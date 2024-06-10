Нефть дорожает на фоне ожиданий относительно спроса летом и может пересечь важную психологическую черту

Нефть начала новую неделю с подорожания. Это касается обоих эталонных брендов нефти. В то же время на рынке есть фактор, который ограничил рост цен.

Как изменилась стоимость нефти

В понедельник, 10 июня, нефть Brent выросла в цене на 16 центов или на 0,2%. Сырье торгуется на уровне 79,59 доллара за баррель.

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Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 6 центов. Американская нефть, также известная как WTI, колеблется на уровне 75,59 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,90 доллара за баррель (+0,35%)

Контракты WTI торгуются по цене 75,77 доллара за баррель (+0,32%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Прошедшую неделю эталонные бренды нефти завершили со спадом . Более того, Brent и WTI зафиксировали отрицательную динамику третью неделю подряд.

Нефть выросла в цене в понедельник на фоне надежд о росте спроса на топливо летом. В Goldman Sachs прогнозируют, что нефть Brent подорожает до 86 доллара за баррель в третьем квартале 2024 года.

В то же время рост был ограничен усилением позиций доллара США на рынке, поскольку ожидания относительно неизбежного снижения процентных ставок в первой экономике мира ослабли. В частности, шансы на снижение ставки в сентябре после публикации отчета о рынке труда упали до 50,8% с примерно 70%, которые фиксировали в четверг.