Сколько стоят самые известные марки нефти
На торгах во вторник, 27 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 85,67 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 1,92%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подешевело на 0,21 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Зато октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 78,04 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI упала в цене на 0,47 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 1,73%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 86,07 доллара за баррель (+ 0,34 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,59 доллара (+ 0,18 доллара).
Что происходит на рынке нефти
После падения до 9-месячного минимума в понедельник, 26 сентября, нефть вернулась к росту. Котировки Brent и WTI ушли почти на 2% с начала сегодняшних торгов. Главными факторами влияния называют:
- уменьшение объема предложения в США в Мексиканском заливе из-за предупреждения о приближении урагана;
- незначительное ослабление доллара США, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.