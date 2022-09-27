Сколько стоят самые известные марки нефти

На торгах во вторник, 27 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 85,67 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 1,92%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подешевело на 0,21 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Зато октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 78,04 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI упала в цене на 0,47 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 1,73%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 86,07 доллара за баррель (+ 0,34 доллара),

за баррель (+ 0,34 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,59 доллара (+ 0,18 доллара).

Что происходит на рынке нефти

После падения до 9-месячного минимума в понедельник, 26 сентября, нефть вернулась к росту. Котировки Brent и WTI ушли почти на 2% с начала сегодняшних торгов. Главными факторами влияния называют:

уменьшение объема предложения в США в Мексиканском заливе из-за предупреждения о приближении урагана;

незначительное ослабление доллара США, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть