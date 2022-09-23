Сколько стоят самые известные марки нефти

На торгах в четверг, 22 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 90,36 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,59%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подорожало на 0,56 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то время как октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate сейчас стоят 83,49 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI подорожала на 0,44 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка выросла на 0,66%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 90,31 доллара за баррель (+0,44 доллара),

за баррель (+0,44 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,44 доллара (+0,43 доллара).

Что происходит на рынке нефти

В среду, 21 сентября, цены на нефть упали примерно на 1% и почти до минимума за 2 недели на фоне решения Федерального резерва США по поводу очередного поднятия базовой ставки, пишет издание Reuters. Считается, что это может привести к уменьшению двух важных показателей. Речь идет о:

экономической активности,

спросе на нефть.

На сегодняшних торгах цены на нефть вернулись к росту. Выделяют несколько факторов воздействия. Среди них обеспокоенность поставками российской нефти, восстановлением спроса в Китае и решением Банка Англии повысить базовую ставку, однако этот показатель оказался меньше, чем ожидали, информирует Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть