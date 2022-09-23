Скільки коштують найвідоміші марки нафти
На торгах у четвер, 22 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 90,36 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,59%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подорожчала на 0,56 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Тоді як жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 83,49 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI зросла в ціні на 0,44 долара. Але з початку торгової сесії ця марка виросла на 0,66%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 90,31 долара за барель (+ 0,44 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,44 долара (+ 0,43 долара).
Що відбувається на ринку нафти
У середу, 21 вересня, ціни на нафту впали приблизно на 1% й майже до мінімуму за 2 тижні на фоні рішення Федерального резерву США щодо чергового підняття базової ставки, пише видання Reuters. Вважають, що це може спричинити зменшення двох важливих показників. Йдеться про:
- економічну активність,
- попит на нафту.
На сьогоднішніх торгах ціни на нафту повернулися до зростання. Виділяють кілька факторів впливу. Серед них занепокоєння щодо постачання російської нафти, відновлення попиту в Китаї та рішення Банку Англії підвищити базову ставку, проте цей показник виявився меншим, ніж очікували, інформує Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.