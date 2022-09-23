Скільки коштують найвідоміші марки нафти

На торгах у четвер, 22 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 90,36 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,59%. Проте у порівнянні з попереднім днем, сировина подорожчала на 0,56 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Тоді як жовтневі контракти на американську нафту West Texas Intermediate наразі коштують 83,49 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI зросла в ціні на 0,44 долара. Але з початку торгової сесії ця марка виросла на 0,66%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 90,31 долара за барель (+ 0,44 долара),

за барель (+ 0,44 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,44 долара (+ 0,43 долара).

Що відбувається на ринку нафти

У середу, 21 вересня, ціни на нафту впали приблизно на 1% й майже до мінімуму за 2 тижні на фоні рішення Федерального резерву США щодо чергового підняття базової ставки, пише видання Reuters. Вважають, що це може спричинити зменшення двох важливих показників. Йдеться про:

економічну активність,

попит на нафту.

На сьогоднішніх торгах ціни на нафту повернулися до зростання. Виділяють кілька факторів впливу. Серед них занепокоєння щодо постачання російської нафти, відновлення попиту в Китаї та рішення Банку Англії підвищити базову ставку, проте цей показник виявився меншим, ніж очікували, інформує Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту