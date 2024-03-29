Нефть ощутимо подорожала в первом квартале 2024 года: какого уровня достигли цены

В марте завершается первый квартал 2024 года. На разных рынках начинают подводить итоги. В частности, речь идет о рынке нефти, на котором зафиксировали серьезные изменения.

За первые три месяца текущего года цены на нефть существенно выросли. Об этом свидетельствует динамика эталонных марок нефти – Brent и WTI.

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Нефть существенно подорожала в первом квартале

Всего за квартал нефть Brent подорожала на 13,6%, тогда как американское сырье прибавило в цене 16,1%. Только с начала марта стоимость обоих брендов черного золота выросла на 4,6% и 6,3% соответственно.

В пятницу, 29 марта, торгов нет, поскольку биржи не работают в связи со Страстной пятницей.

Предыдущий торговый день сырье закончило на следующих ценовых уровнях:

Майские фьючерсы на сорт Brent за прошедшую сессию вырос в цене на 1,39 доллара (1,6%), до 87,48 доллара за баррель.

Контракты на нефть WTI с поставкой в мае подорожали на 1,82 доллара (2,2%), до 83,17 доллара за баррель.

Стоит добавить, что цены на нефть достигли пикового уровня за месяц.