Нефть ощутимо подорожала в первом квартале 2024 года: какого уровня достигли цены
Источник:enkorr
В марте завершается первый квартал 2024 года. На разных рынках начинают подводить итоги. В частности, речь идет о рынке нефти, на котором зафиксировали серьезные изменения.
За первые три месяца текущего года цены на нефть существенно выросли. Об этом свидетельствует динамика эталонных марок нефти – Brent и WTI.
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Нефть существенно подорожала в первом квартале
Всего за квартал нефть Brent подорожала на 13,6%, тогда как американское сырье прибавило в цене 16,1%. Только с начала марта стоимость обоих брендов черного золота выросла на 4,6% и 6,3% соответственно.К теме! В пятницу, 29 марта, торгов нет, поскольку биржи не работают в связи со Страстной пятницей.
Предыдущий торговый день сырье закончило на следующих ценовых уровнях:
- Майские фьючерсы на сорт Brent за прошедшую сессию вырос в цене на 1,39 доллара (1,6%), до 87,48 доллара за баррель.
- Контракты на нефть WTI с поставкой в мае подорожали на 1,82 доллара (2,2%), до 83,17 доллара за баррель.
Стоит добавить, что цены на нефть достигли пикового уровня за месяц.Воррен Баффет – жива легенда світу інвестицій. Але навіть він з чогось починав та впевнено вибудовував свій успіх. Тож, аби почати власний шлях до фінансової свободи та навчитися інвестувати, як Баффет, можна заручитися підтримкою експертів Forex Club.