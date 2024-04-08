Нефть завершила еще одну неделю с серьезным ростом

Нефть завершила неделю с существенным ростом благодаря факторам, которые имели важное значение для рынка. О главных колебаниях и изменениях –рассказываем в материале 24 Канала.

Как и почему изменились цены на нефть за неделю

Цены на нефть дорожают вторую неделю подряд. Это касается обеих эталонных марок нефти – Brent и WTI, которые выросли более чем на 4% за неделю. Напомним, что прошлый день обе марки нефти завершили на максимальном уровне с октября.

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В частности, на рынок повлияли заявления Ирана, который является третьим крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, об обязательной мести Израиля за атаку, которая привела к гибели высокопоставленных иранских военных. Официально Израиль не признал свою ответственность за атаку на посольство Ирана в Сирии, согласно данным Reuters.

Аналитик из Price Futures Group заявил, что в случае непосредственного нападения Ирана на Израиль, чего раньше никогда не происходило, то может посыпаться еще одно "домино геополитических рисков".

С другой стороны, в ОПЕК+ приняли решение о сохранении политики сокращения объемов поставок нефти. Более того, нефтяной картель на встрече призвал некоторые страны более строго соблюдать требования по сокращению объемов добычи сырья. Также эксперты вспомнят об атаках украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 91,17 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 86,91 доллара за баррель.

Также добавим, что за первый квартал 2024 года цены на нефть существенно выросли. Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Сейчас нефть Brent стоит более 90 долларов за баррель, что является не только ключевым психологическим уровнем, но и может стать точкой, где некоторые покупатели начнут сокращать спрос на сырье со своей стороны из-за слишком высоких цен, сообщает Yahoo!Finance.