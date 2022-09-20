Нефть Brent вплотную приблизилась к важному психологическому уровню: как изменилась цена
На рынке нефти зафиксировали очередной спад. Сколько стоят баррели Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
По состоянию на конец вторника, 20 сентября, цена нефти Brent колеблется на уровне 90,82 доллара за баррель. С начала торгового дня котировки нефти упали на 1,28%. Однако по сравнению с предыдущей торговой сессией стоимость сырья подешевела на 0,95 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 84,19 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI подешевела на 1,22 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка нефти упала на 1,80%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 90,78 доллара за баррель (- 1,14 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 84,45 доллара (-1,17 доллара).
Что происходит на рынке нефти
В то время как с начала третьего квартала (август – октябрь) марки нефти Brent и WTI упали в цене на 20%. Это самое большое квартальное процентное снижение с начала пандемии коронавируса за первые три месяца 2020 года, сообщает Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.