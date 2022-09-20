Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Станом на кінець вівторка, 20 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 90,82 долара за барель. З початку торгового дня котирування нафти впали на 1,28%. Проте у порівнянні з попередньою торговою сесією вартість сировини подешевшала на 0,95 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 84,19 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI подешевшала на 1,22 долара. Але з початку торгової сесії ця марка нафти впали на 1,80%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 90,78 долара за барель (- 1,14 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 84,45 долара (- 1,17 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Тоді як з початку третього кварталу (серпень – жовтень) марки нафти Brent та WTI впали в ціні на 20%. Це найбільше квартальне відсоткове зниження з початку пандемії коронавірусу за перші три місяці 2020 року, повідомляє Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.