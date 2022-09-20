Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на кінець вівторка, 20 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 90,82 долара за барель. З початку торгового дня котирування нафти впали на 1,28%. Проте у порівнянні з попередньою торговою сесією вартість сировини подешевшала на 0,95 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 84,19 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI подешевшала на 1,22 долара. Але з початку торгової сесії ця марка нафти впали на 1,80%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 90,78 долара за барель (- 1,14 долара),

за барель (- 1,14 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 84,45 долара (- 1,17 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Тоді як з початку третього кварталу (серпень – жовтень) марки нафти Brent та WTI впали в ціні на 20%. Це найбільше квартальне відсоткове зниження з початку пандемії коронавірусу за перші три місяці 2020 року, повідомляє Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту :