Сколько стоят самые известные марки нефти

По состоянию на конец вторника, 20 сентября, цена нефти Brent колеблется на уровне 90,82 доллара за баррель. С начала торгового дня котировки нефти упали на 1,28%. Однако по сравнению с предыдущей торговой сессией стоимость сырья подешевела на 0,95 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 84,19 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI подешевела на 1,22 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка нефти упала на 1,80%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 90,78 доллара за баррель (- 1,14 доллара),

за баррель (- 1,14 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 84,45 доллара (-1,17 доллара).

Что происходит на рынке нефти

В то время как с начала третьего квартала (август – октябрь) марки нефти Brent и WTI упали в цене на 20%. Это самое большое квартальное процентное снижение с начала пандемии коронавируса за первые три месяца 2020 года, сообщает Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть :