Цены на нефть отреагировали на первые результаты переговоров между США и Китаем

Рынок нефти отреагировал на первые заявления Китая и США после важных переговоров в Швейцарии. Это также создает условия для оптимизма в секторе.

Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 12 мая, эталонные бренды растут в цене. Рынок нефти реагирует на результаты первых переговоров двух крупнейших экономик мира после начала торговой войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Во сколько оценили в 2025 году золотой запас Украины

Дело в том, и США, и Китай заявили о прогрессе на торговых переговорах в Швейцарии, которые прошли 9 – 12 мая. Это свидетельствует о том, что крупнейшие потребители нефти в мире могут приближаться к решению споров по торговле. Напомним, что США ввели больше всего тарифы именно на товары из Китая.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent выросла на 27 центов или на 0,4%. Стоимость нефти достигла 64,18 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 28 центов или 0,5% до 61,30 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: