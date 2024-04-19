Эталонные бренды нефти могут подорожать до более 100 долларов за баррель, – Bank of America

Эксперты из Bank of America поделились новым прогнозом для нефти. В частности, они сообщили, при каких условиях стоимость черного золота может достичь выше 100 долларов за баррель.

Bank of America представил прогноз по рынку нефти на второй квартал 2024 года. Специалисты выделили роль противостояния между Ираном и Израилем.

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Нефть может подорожать выше 100 долларов за баррель

В Bank of America считают, что цены на нефть могут вырасти выше 100 долларов за баррель, если между Ираном и Израилем начнется длительная война. Также существует риск проблем с поставками нефти из Ирана. Согласно прогнозу, марка нефти Brent может подорожать до 130 долларов за баррель, а бренд WTI – до 123 долларов за баррель во втором квартале 2024 года.

Добавляют, что в случае начала полномасштабной войны объемы добычи нефти в Иране могут уменьшиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне, ОПЕК+, вероятнее всего, примет решение об увеличении поставок сырья на рынке. С другой стороны этот шаг приведет к сокращению свободных мощностей нефтяного картеля.

Динамика цен на рынке нефти

Кроме того, ожидают, что в 2025 году стоимость нефти Brent будет колебаться на уровне 100 долларов за баррель, а цена американского сырья WTI остановится на уровне 93 долларов за баррель.

На момент создания этого материала, эталонные бренды нефти торгуются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,59 доллара за баррель (- 0,60%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,30 доллара за баррель (- 0,52%).

Тогда как предыдущий торговый день нефть Brent завершила с незначительным спадом (-0,2%), упав до 87,11 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до 82,73 доллара за баррель, информирует Reuters. Стоимость черного золота опустилась до минимума за три недели.

Нефть дешевеет на рынке, в частности, из-за того, что трейдеров все меньше беспокоят риски полномасштабной войны между Израилем и Ираном, которая может привести к нарушению поставок нефти.

Предупреждение от Bank of America

Аналитики Bank of America отметили, что последняя эскалация между Ираном и Израилем привела к ограниченным потерям и разрушениям, чему способствовала защитная оборона Израиля. В связи с этим удалось "частично снизить премию за геополитический риск на рынке нефти".

Кроме того, эксперты подметили, что реакция рынка нефти на обострение ситуации на Ближнем Востоке "может не отражать среднесрочных экономических и геополитических последствий первого прямого удара Ирана по Израилю".