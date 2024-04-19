Американские власти возобновили санкции против Венесуэлы 18 апреля 2024 года. Ограничения касаются нефтяной и золотодобывающей отраслей страны из Южной Америки. Толчком к этому стало невыполнение условий соглашения между государствами.

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Почему США приостановили действие санкций против Венесуэлы

США смягчили санкционные ограничения против Венесуэлы в октябре 2023 года. Ведь правительство Николаса Мадуро и оппозиционная Единая платформа согласились провести выборы в 2024 году.

В результате можно было получить генеральную лицензию на полгода, которая позволяла сотрудничать с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Действие этой лицензии могли бы продолжить, если бы Венесуэла выполнила свои обязательства, согласно договоренностям.

Что известно о нефти в Венесуэле На территории Венесуэлы находится одна На территории Венесуэлы находится одна пятая часть от общих залежей нефти в мире. Во время президентства Дональда Трампа США ввели санкции против трех секторов Венесуэлы: банковского, нефтяного и горнодобывающего.

Что спровоцировало решение США

Речь идет о проведении выборов в стране, а также освобождении политических заключенных. Госдепартамент США заявил, что Николаса Мадуро и его команда не в полной мере выполнила свои обязательства.

Именно поэтому США генеральная лицензия, которую позволяла проводить деятельность в нефтегазовом секторе Венесуэлы, заканчивается в 00:01 18 апреля. Зато американское правительство выдало временную генеральную лицензию №44а. Этот документ дает 45 дней на сворачивание операций с PDVSA и компаний, где она владеет 50% и более.

Добавим, что по данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях: