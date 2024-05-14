После самого большого прироста: как изменилась стоимость нефти

Эталонные бренды нефти теряют позиции на рынке, ведь инвесторы ожидают новых данных, которые могут повлиять на рынок.

Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 14 мая, нефть Brent подешевела на 18 центов. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 83,18 доллара за баррель.

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Параллельно американская нефть WTI упала в цене на 18 центов до 78,94 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,27 доллара за баррель (- 0,11%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,05 доллара за баррель (- 0,09%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, но в целом ситуация на рынке остается стабильной. Дело в том, что инвесторы ожидают ряд данных. В частности, речь идет об инфляции в США и отчет от ОПЕК.

Днем ранее нефть Brent зафиксировала наибольший прирост в день за более чем 2 недели, тогда как марка WTI – за более чем месяц. Этому способствовали сигналы об увеличении спроса в двух странах с наибольшими объемами потребления нефти – США и Китай.