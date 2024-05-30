Какие факторы влияют на рынок нефти

В четверг, 30 мая, на рынке нефти в целом фиксируют стабильную ситуацию, поскольку давление со стороны американских данных, указывающих на повышение ставок, было компенсировано данными о запасах, свидетельствующих о высоком спросе на нефть в США, согласно данным Reuters. В то же время эталонные бренды нефти демонстрируют отрицательную динамику.

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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,17 доллара за баррель (- 0,51%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,91 доллара за баррель (- 0,40%).

Как изменилась стоимость нефти

Нефть Brent подешевела на 17 центов или 0,2% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 83,43 доллара за баррель. В то же время сырье West Texas Intermediate упало в цене 12 центов или 0,15%. Американская нефть, также известная как WTI, стоит 79,11 доллара за баррель.

Кроме того, сейчас обе марки нефти могут завершить месяц с отрицательными показателями. В частности, марка нефти на пути к спаду более чем на 5%, а WTI – на более чем 3%.