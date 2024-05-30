Які фактори впливають на ринок нафти

У четвер, 30 травня, на ринку нафти загалом фіксують стабільну ситуацію, оскільки тиск з боку американських даних, що вказували на підвищення ставок, був компенсований даними про запаси, що свідчили про високий попит на нафту в США, згідно з даними Reuters. Водночас еталонні бренди нафти демонструють від'ємну динаміку.

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Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,17 долара за барель (- 0,51%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,91 долара за барель (- 0,40%).

Як змінилася вартість нафти

Нафта Brent подешевшала на 17 центів або 0,2% з початку торгів. Сировина торгується на рівні 83,43 долара за барель. Водночас сировина West Texas Intermediate впала в ціні 12 центів або 0,15%.. Американська нафта, також відома як WTI, коштує 79,11 долара за барель.

Крім того, наразі обидві марки нафти можуть завершити місяць з від'ємними показниками. Зокрема, марка нафти на шляху до спаду на понад 5%, а WTI – на більше ніж 3%.