Как изменились цены на нефть за неделю

За последнюю неделю на рынке нефти зафиксировали самый большой спад за три месяца. Нефть Brent завершила торги в пятницу, 3 мая, на 82,96 доллара за баррель со спадом на 0,85%. Тогда как сырье WTI подешевело на 1,06% до 78,11 за баррель, согласно данным Reuters.

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За неделю нефть Brent подешевела более чем на 7%, тогда как сырье WTI упало в цене на 6,8%.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колебались на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,96 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 78,11 доллара за баррель.

Что происходило на рынке нефти

Инвесторы взвешивали довольно слабые данные по рынку труда США, а также вероятное снижение ключевой ставки. В частности, инвесторы обеспокоены, что удерживание процентной ставки на высоком уровне в течение длительного периода может повредить экономическому росту в США.

Эта страна является крупнейшим потребителем нефти в мире. Напомним, что на этой неделе Федеральный резерв принял решение сохранить ставку на текущем уровне – 5,25% – 5,50%, поскольку они не заметили прогресса в борьбе с инфляцией. Глава американского центробанка Джером Пауэлл добавил, что повышение ставки пока маловероятно, сообщает Reuters.