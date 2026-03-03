США готовы принять меры: благодаря этому цены на нефть не будут так стремительно расти

Цены на нефть летят вверх. Причиной этого является ситуация в Ормузском проливе. США отреагировали на эти изменения. Сейчас американское правительство стремится смягчить рост стоимости энергоносителей.

Что планируют сделать США?

Во время выступления на Капитолийском холме госсекретарь Марко Рубио говорил, что детальный план, как США будут бороться с ценами на энергоносители, будет объявлено во вторник, сообщает Reuters.

Важно! О плане должны объявить министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт.

Марко Рубио Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Вы увидите, как мы разворачиваем эти фазы, чтобы попытаться смягчить это. Мы предвидели, что это может стать проблемой.

Заметим, что встреча Трампа с Бессентом и Райтом запланирована на 19:00 по Гринвичу сегодня. То есть, на 21:00 по Киеву.

Цены на нефть начали стремительно расти еще вчера. Сначала это произошло на фоне ударов Израиля и США по Ирану. Дальнейшая волна подорожания произошла из-за ответа иранских сил.

Сейчас судоходство в Ормузском проливе нарушено. Часть судов повреждена в результате обстрелов, есть и танкеры, которые "застряли" на этом пути, сообщает Reuters.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынок нефти?