США готовы принять меры: благодаря этому цены на нефть не будут так стремительно расти
- Цены на нефть растут из-за ситуации в Ормузском проливе, вызванной ударами Израиля и США по Ирану и ответом иранских сил.
- США планируют объявить детальный план по смягчению роста стоимости энергоносителей.
Цены на нефть летят вверх. Причиной этого является ситуация в Ормузском проливе. США отреагировали на эти изменения. Сейчас американское правительство стремится смягчить рост стоимости энергоносителей.
Что планируют сделать США?
Во время выступления на Капитолийском холме госсекретарь Марко Рубио говорил, что детальный план, как США будут бороться с ценами на энергоносители, будет объявлено во вторник, сообщает Reuters.
Важно! О плане должны объявить министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт.
Вы увидите, как мы разворачиваем эти фазы, чтобы попытаться смягчить это. Мы предвидели, что это может стать проблемой.
Заметим, что встреча Трампа с Бессентом и Райтом запланирована на 19:00 по Гринвичу сегодня. То есть, на 21:00 по Киеву.
Цены на нефть начали стремительно расти еще вчера. Сначала это произошло на фоне ударов Израиля и США по Ирану. Дальнейшая волна подорожания произошла из-за ответа иранских сил.
Сейчас судоходство в Ормузском проливе нарушено. Часть судов повреждена в результате обстрелов, есть и танкеры, которые "застряли" на этом пути, сообщает Reuters.
Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынок нефти?
Сейчас Ормузский пролив не может нормально функционировать, в частности, из-за регулярных атак Ирана. А это важнейший путь. Именно по нему проходит пятая часть от всей мировой нефти. Заметим, что уже известно о нескольких моряках, погибших в результате передвижения по этому пути.
Существует значительная вероятность полного блокирования Ормузского пролива. В таком случае местные компании окажутся в чрезвычайно сложном положении, ведь они смогут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней.