Что планируют сделать США?
Во время выступления на Капитолийском холме госсекретарь Марко Рубио говорил, что детальный план, как США будут бороться с ценами на энергоносители, будет объявлено во вторник, сообщает Reuters.
Важно! О плане должны объявить министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт.
Вы увидите, как мы разворачиваем эти фазы, чтобы попытаться смягчить это. Мы предвидели, что это может стать проблемой.
Заметим, что встреча Трампа с Бессентом и Райтом запланирована на 19:00 по Гринвичу сегодня. То есть, на 21:00 по Киеву.
Цены на нефть начали стремительно расти еще вчера. Сначала это произошло на фоне ударов Израиля и США по Ирану. Дальнейшая волна подорожания произошла из-за ответа иранских сил.
Сейчас судоходство в Ормузском проливе нарушено. Часть судов повреждена в результате обстрелов, есть и танкеры, которые "застряли" на этом пути, сообщает Reuters.
Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынок нефти?
Сейчас Ормузский пролив не может нормально функционировать, в частности, из-за регулярных атак Ирана. А это важнейший путь. Именно по нему проходит пятая часть от всей мировой нефти. Заметим, что уже известно о нескольких моряках, погибших в результате передвижения по этому пути.
Существует значительная вероятность полного блокирования Ормузского пролива. В таком случае местные компании окажутся в чрезвычайно сложном положении, ведь они смогут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней.