США готові вжити заходів: завдяки цьому ціни на нафту не будуть так стрімко зростати

Ціни на нафту летять вгору. Причиною цього є ситуація в Ормузькій протоці. США відреагували на ці зміни. Наразі американський уряд прагне пом'якшити зростання вартості енергоносіїв.

Що планують зробити США?

Під час виступу на Капітолійському пагорбі держсекретар Марко Рубіо казав, що детальний план, як саме США будуть боротися з цінами на енергоносії, буде оголошено у вівторок, повідомляє Reuters.

Важливо! Про план мають оголосити міністр фінансів Скотт Бессент та міністр енергетики Кріс Райт.

Марко Рубіо Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ви побачите, як ми розгортаємо ці фази, щоб спробувати пом’якшити це. Ми передбачали, що це може стати проблемою.

Зауважимо, що зустріч Трампа з Бессентом та Райтом запланована на 19:00 за Гринвічем сьогодні. Тобто, на 21:00 за Києвом.

Ціни на нафту почали стрімко зростати ще вчора. Спочатку це сталося на фоні ударів Ізраїлю та США по Ірану. Подальша хвиля подорожчання відбулася через відповідь іранських сил.

Наразі судноплавство в Ормузькій протоці порушено. Частина суден пошкоджена в результаті обстрілів, є і танкери, які "застряли" на цьому шляху, повідомляє Reuters.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на ринок нафти?