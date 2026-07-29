Удары США и ракеты Ирана всколыхнули рынок: цены на нефть резко изменились

Напряженность на Ближнем Востоке снова возросла после того, как США совместно с Саудовской Аравией ударили по объектам в Ираке, а американские военные перехватили иранские ракеты. Мировой рынок нефти сразу отреагировал на новое обострение.

Как изменились цены на нефть

В среду, 29 июля, цены на нефть поднялись почти на 3 доллара за баррель, пишет Reuters .

Фьючерсы на эталонную Brent подорожали на 2,70 доллара (или 3,2%) – до 86,79 доллара за баррель .

. Фьючерсы на американскую West Texas Intermediate (WTI) выросли на 2,65 доллара (или 3,3%) – до 81,91 доллара за баррель .

Почему подорожала нефть

В среду США и Саудовская Аравия нанесли удары по группировкам в Ираке, обвинив их в дроновых атаках на саудовские нефтяные объекты.

Эти группировки поддерживают иранские силы. Однако Тегеран заявил, что Вашингтон "серьезно просчитался", возлагая на него ответственность за подобные атаки.

Но всего за несколько часов до того американские военные сообщили, что предотвратили неожиданную атаку Ирана на силы США в регионе.

Все эти события снизили ожидания скорой деэскалации в районе Персидского залива и повлияли на нефтяной рынок.

Новое укрепление рынка произошло после того, как США заявили, что перехватили неожиданную атаку на своих военных,

– отметили аналитики нидерландского банка ING.

Дополнительно цены на нефть подогревают сокращение запасов сырой нефти в США и сообщения о том, что OPEC+, вероятно, с октября приостановит наращивание добычи на три месяца.

Не следует забывать и о том, что судоходство через ключевой маршрут поставки нефти из Персидского залива – Ормузский пролив – остается ограниченным.

Что прогнозируют специалисты

Аналитики ожидают резких колебаний цен на нефть в ближайшее время.

По прогнозам руководителя отдела исследований энергетического рынка DBS Bank Сувро Саркара, цены на Brent будут в диапазоне 80-100 долларов за баррель, поскольку война на Ближнем Востоке то обостряется, то ослабляется.

Эксперты считают, что после заявлений президента Дональда Трампа о готовности вернуться к дипломатическим переговорам с Ираном в начале недели ситуация только ухудшилась.

Эта серия переговоров, которые то начинаются, то останавливаются, означает, что полностью снять блокаду Ормузского пролива пока не удается. Даже в случае деэскалации это может сформировать новый минимальный уровень цен на нефть – около 80 долларов за баррель.

– уверен Саркара.

Напомним, в понедельник цены на нефть опустились до самого низкого уровня почти через неделю после того, как в США сообщили, что Трамп решил временно приостановить удары по Ирану.