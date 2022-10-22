Актуальные данные о ценах на нефть

В пятницу, 21 октября, марка нефти Brent завершила день с ценой на уровне 93,50 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 1,21%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть выросла в цене на 0,89 доллара.

Полезно Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников

Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 85,14 доллара за баррель, что на 0,57 доллара меньше, чем днем ранее. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 0,75%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,42 доллара за баррель (+ 0,83 доллара);

за баррель (+ 0,83 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,05 доллара за баррель (- 0,93 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Ситуация на рынке нефти по ценам стабилизировалась. Этому способствует надежда на рост восстанавливающегося после последней волны коронавируса спроса в Китае и ослабление доллара США.

Это преобладает беспокойство по поводу глобального экономического спада и влияния повышения процентных ставок на потребление топлива, согласно Reuters.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.

Прогнозы по ценам на нефть: