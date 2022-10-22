Актуальні дані про ціни на нафту

У п'ятницю, 21 жовтня, марка нафти Brent завершила день з ціною на рівні 93,50 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 1,21%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта зросла в ціні на 0,89 долара.

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Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 85,14 долара за барель, що на 0,57 долара менше ніж днем раніше. Водночас за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 0,75%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 93,42 долара за барель (+ 0,83 долара);

за барель (+ 0,83 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,05 долара за барель (- 0,93 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Ситуація на ринку нафти з цінами стабілізувалася. Цьому сприяє надія на зростання попиту у Китаї, який відновлюється після останньої хвилі коронавірусу, та послаблення долара США.

Це переважає занепокоєння щодо глобального економічного спаду та впливу підвищення процентних ставок на споживання палива, згідно з Reuters.

Очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози щодо цін на нафту: