Сколько стоят самые известные марки нефти

По состоянию на понедельник, 19 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 91,77 доллара за баррель. С начала торгового дня котировки нефти выросли на 0,46%. Однако по сравнению с предыдущей торговой сессией стоимость сырья подорожала на 0,58 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 85,41 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов в прошлую пятницу, нефть WTI выросла в цене на 0,19 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,35%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 91,92 доллара за баррель (+ 0,71 доллара),

за баррель (+ 0,71 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 85,57 доллара (+ 0,32 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть поднялись во время нестабильных торгов в понедельник, поскольку трейдеры сбалансировали страхи относительно ограниченного предложения на рынке опасениями, что мировой спрос может замедлиться из-за сильного доллара США и вероятного значительного повышения процентных ставок, пишет CNBC.

В то время как с начала третьего квартала (август – октябрь) марки нефти Brent и WTI упали в цене на 20%. Это самое квартальное процентное снижение с начала пандемии коронавируса за первые три месяца 2020 года, сообщает Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть :