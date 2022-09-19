Сколько стоят самые известные марки нефти
По состоянию на понедельник, 19 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 91,77 доллара за баррель. С начала торгового дня котировки нефти выросли на 0,46%. Однако по сравнению с предыдущей торговой сессией стоимость сырья подорожала на 0,58 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 85,41 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов в прошлую пятницу, нефть WTI выросла в цене на 0,19 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,35%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 91,92 доллара за баррель (+ 0,71 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 85,57 доллара (+ 0,32 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Цены на нефть поднялись во время нестабильных торгов в понедельник, поскольку трейдеры сбалансировали страхи относительно ограниченного предложения на рынке опасениями, что мировой спрос может замедлиться из-за сильного доллара США и вероятного значительного повышения процентных ставок, пишет CNBC.
В то время как с начала третьего квартала (август – октябрь) марки нефти Brent и WTI упали в цене на 20%. Это самое квартальное процентное снижение с начала пандемии коронавируса за первые три месяца 2020 года, сообщает Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.