Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на понеділок, 19 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 91,77 долара за барель. З початку торгового дня котирування нафти зросли на 0,46%. Проте у порівнянні з попередньою торговою сесією вартість сировини подорожчала на 0,58 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 85,41 долара за барель. Порівняно з даними торгів минулої п'ятниці, нафта WTI зросла в ціні на 0,19 долара. Але з початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 0,35%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 91,92 долара за барель (+ 0,71 долара),

за барель (+ 0,71 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 85,57 долара (+ 0,32 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту піднялися під час нестабільних торгів у понеділок, оскільки трейдери збалансовували страхи щодо обмеженої пропозиції на ринку побоюваннями, що світовий попит може сповільнитися через сильний долар США та ймовірне значне підвищення процентних ставок, пише CNBC.

Тоді як з початку третього кварталу (серпень – жовтень) марки нафти Brent та WTI впали в ціні на 20%. Це найбільше квартальне відсоткове зниження з початку пандемії коронавірусу за перші три місяці 2020 року, повідомляє Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту :