Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Станом на понеділок, 19 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 91,77 долара за барель. З початку торгового дня котирування нафти зросли на 0,46%. Проте у порівнянні з попередньою торговою сесією вартість сировини подорожчала на 0,58 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 85,41 долара за барель. Порівняно з даними торгів минулої п'ятниці, нафта WTI зросла в ціні на 0,19 долара. Але з початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 0,35%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 91,92 долара за барель (+ 0,71 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 85,57 долара (+ 0,32 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Ціни на нафту піднялися під час нестабільних торгів у понеділок, оскільки трейдери збалансовували страхи щодо обмеженої пропозиції на ринку побоюваннями, що світовий попит може сповільнитися через сильний долар США та ймовірне значне підвищення процентних ставок, пише CNBC.
Тоді як з початку третього кварталу (серпень – жовтень) марки нафти Brent та WTI впали в ціні на 20%. Це найбільше квартальне відсоткове зниження з початку пандемії коронавірусу за перші три місяці 2020 року, повідомляє Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.