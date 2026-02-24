Все из-за Ирана и США: цены на нефть достигли семимесячного максимума
- Трейдеры ожидают переговоров между Ираном и США в Женеве, которые могут повлиять на цены на нефть.
- Цены на нефть марки Brent, WTI, и Urals составляют 71,08, 65,90, и 58,60 доллара за баррель соответственно.
Сейчас трейдеры ожидают переговоров Ирана и США, по ядерному вопросу. Встреча представителей этих стран должна состояться в четверг в Женеве рассказал министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.
Что влияет на стоимость нефти сейчас?
В четверг состоится уже третий раунд переговоров между Ираном и США, сообщает Reuters.
Читайте также "Черное золото" за бесценок: как рекордные цены на нефть бьют по бюджету Кремля
Напомним, страны имеют противоположные взгляды:
- США хотят, чтобы Иран отказался от разработки ядерной программы;
- В свою очередь, Тегеран отрицает попытки разработать такое оружие.
Интересно! Швейцарский банк UBS во вторник указал, что он ожидает постепенное снижение стоимости нефти. Эти изменения должны произойти в течение нескольких следующих недель. Однако это случится, если не будет усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Заметим, что сейчас цены на сырую нефть в США включают геополитическую премию за риск. Она составляет – 3 – 4 доллара за баррель. Эта премия возникла именно из-за напряженности между Ираном и США.
Не стоит исключать и фактор влияния тарифов. Ведь США ввели новые пошлины.
США ввели новый тариф в размере 10% на все товары, на которые не распространяются исключения, вместо 15%, которые президент Трамп обещал на прошлой неделе, на следующий день после объявления 10% ставки,
– указывает издание.
Как изменились цены на нефть 24 февраля 2026 года?
На цену нефти влияет ее марка, сообщает ресурс Trading Economics.
По состоянию на 24 февраля, ситуация такова:
- Нефть марки Brent имеет цену – 71,08 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 65,90 доллара за баррель.
- Российская Urals – 58,60 доллара за баррель
Как обостряется ситуация между Ираном и США сейчас?
Государственный департамент США выводит часть своих сотрудников из американского посольства, которое находится в Бейруте. Такая ситуация стала следствием беспокойства, относительно возможного обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.
Сейчас Вашингтон настроен решить конфликт с Тегераном дипломатически. Однако США готовы применить силу, если это будет необходимо. Напомним, Трамп отправил армаду на Ближний Восток, в качестве предостережения.