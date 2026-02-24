Все из-за Ирана и США: цены на нефть достигли семимесячного максимума

Сейчас трейдеры ожидают переговоров Ирана и США, по ядерному вопросу. Встреча представителей этих стран должна состояться в четверг в Женеве рассказал министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.

Что влияет на стоимость нефти сейчас?

В четверг состоится уже третий раунд переговоров между Ираном и США, сообщает Reuters.

Напомним, страны имеют противоположные взгляды:

США хотят, чтобы Иран отказался от разработки ядерной программы;

В свою очередь, Тегеран отрицает попытки разработать такое оружие.

Интересно! Швейцарский банк UBS во вторник указал, что он ожидает постепенное снижение стоимости нефти. Эти изменения должны произойти в течение нескольких следующих недель. Однако это случится, если не будет усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Заметим, что сейчас цены на сырую нефть в США включают геополитическую премию за риск. Она составляет – 3 – 4 доллара за баррель. Эта премия возникла именно из-за напряженности между Ираном и США.

Не стоит исключать и фактор влияния тарифов. Ведь США ввели новые пошлины.

США ввели новый тариф в размере 10% на все товары, на которые не распространяются исключения, вместо 15%, которые президент Трамп обещал на прошлой неделе, на следующий день после объявления 10% ставки,

– указывает издание.

Как изменились цены на нефть 24 февраля 2026 года?

На цену нефти влияет ее марка, сообщает ресурс Trading Economics.

По состоянию на 24 февраля, ситуация такова:

Нефть марки Brent имеет цену – 71,08 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 65,90 доллара за баррель.

Российская Urals – 58,60 доллара за баррель

Как обостряется ситуация между Ираном и США сейчас?