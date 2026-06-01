Цены на нефть летят вверх на фоне атак Ирана и США
Стоимость нефти выросла. Такая ситуация стала следствием совокупности факторов. В частности, взаимных ударов, которые осуществили Иран и США накануне.
Почему дорожает нефть 1 июня?
На рост стоимости нефти также повлияло продвижение Израиля в Иране, сообщает Reuters.
Эти атаки затмили даже то, что США и Иран, согласно ожиданиям рынка, могли объявить о продлении режима прекращения огня. К тому же еще в пятницу Вашингтон проводил мирные переговоры между Израилем и Ливаном.
Впоследствии ситуация обострилась. Уже в воскресенье США сообщили об осуществлении ударов в целях самообороны. Атаковали ряд иранских объектов, в частности, центр управления беспилотниками. Американское правительство также отметило, что эти удары являются ответом на агрессию Ирана.
В понедельник корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о своей новой атаке. Под ударом оказалась авиабаза США.
Израиль будет ключевым фактором в любой такой сделке, а Иран также неоднократно заявлял, что "Хезболла" должна быть включена в нее. США предложили план постепенной деэскалации, согласно которому "Хезболла" сначала прекратит нападения на Израиль в обмен на воздержание Израилем от эскалации в Бейруте,
– сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Сколько стоит нефть 1 июня 2026 года?
Как сообщает издание Trading Economics, цена нефти сегодня в зависимости от марки такая:
- стоимость нефти марки Brent – 93,83 доллара за баррель.
- WTI – 90,18 доллара за баррель.
- Urals – 82,56 доллара за баррель.
Что повлияло на цену нефти накануне?
Еще в пятницу Трамп заявил, что скоро он примет окончательное решение о возможной мирной сделке с Ираном. Заметим, что этот договор предусматривает продление режима прекращения огня. За это время, переговорщики должны решить ряд важных вопросов. В частности, речь идет о ядерной программе Ирана.
Важным вопросом также остается открытие Ормузского пролива. Нужно понимать, что это ключевой путь для нефти и газа. Рынок обеспокоен, потому что заключение мирного соглашения между США, Ираном еще не гарантирует возобновление поставок через Ормуз. Ведь пролив заминирован и это усложнит судоходство.