Що сьогодні впливає на вартість нафти?

На вартість нафти відчутно впливає напруження на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Переговори між США та Іраном відбудуться в Омані.

Близько п'ятої частини світового споживання нафти проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном. Інші члени ОПЕК, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак, експортують більшу частину своєї сирої нафти через протоку, як і Іран,

– зазначає видання.

Тобто, недоступність такого шляху "вдарить" по світовому ринку нафти. А така ситуація може стати наслідком силового протистояння цих країн.

Які ще фактори є вирішальними для світового ринку нафти зараз:

Угода між Трампом та Моді. США знижують тарифи для Індії. Натомість індійські покупці мають відмовитись від нафти з Росії.

Аби компенсувати скорочення закупівель з Індії, Росія робить дисконт на нафту для Китаю. Це зменшує її доходи від експорту.

Поява венесуельської нафти на ринку.

Зміцнення долара.

Волатильність дорогоцінних металів.

Профіцит торговельного балансу Аргентини в енергетиці може зрости у 2026 році з рекордного минулого року завдяки видобутку сирої нафти зі сланцевої формації Вака Муерта до діапазону від 8,5 до 10 мільярдів доларів,

– вказує видання.

Скільки сьогодні коштує нафта?

Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Наразі розцінки такі:

Нафта марки Brent має ціну – 67,69 долара за барель.

має ціну – 67,69 долара за барель. Американська нафта WTI коштує – 63,49 долара за барель.

коштує – 63,49 долара за барель. Російська Urals – 55,69 долара за барель

