Что будет с ценами на топливо из-за подорожания
Сейчас Украина импортирует именно готовое топливо, а не сырую нефть. Как сказал эксперт Иван Ус в комментарии 24 Каналу, в 2025 году – почти 7% всего товарного импорта составили нефтепродукты.
Читайте также Индийские НПЗ отреагировали на заявление Трампа: свое слово должен сказать Нью-Дели
Если нефть на мировом рынке вырастет, то, соответственно, Украина начнет тратить больше на закупку нефтепродуктов. А значит, топливо на украинских АЗС может также вырасти. Для нас это не очень выгодная история.
Что важно знать об импорте энергоресурсов Украиной:
- За первые 6 месяцев 2025 года Украина импортировала энергоресурсов на сумму – почти 4,9 миллиарда долларов, показывают данные "Энергетической карты".
- Интересно, что за ноябрь 2025 года импорт дизтоплива, автогаза и бензина составляет – 946 тысяч тонн. Это рекордный показатель за почти 16 месяцев, сообщает "НефтеРынок".
В свою очередь, эксперт Геннадий Рябцев, заметил, что нужно учитывать возможные последствия удара США по Ирану. Ведь из-за этого может вырасти в цене нефть.
Обратите внимание! Сейчас напряжение между этими странами спало, однако не исчезло полностью.
Рябцев говорит, что эта ситуация может стать причиной повышения цен на бензин и дизтопливо. Причем, рост будет большим, чем это экономического обосновано.
Кроме этого, увеличиться цены на топливо для украинцев могут вследствие:
- обесценивания курса гривны, относительно доллара;
- повышения акциза.
Какова ситуация между Ираном и США?
США пытались давить на Иран. Для этого на Ближний Восток отправили американские силы. Трамп пообещал действовать, если Тегеран будет возобновлять ядерную программу.
Буквально вчера стало известно, что между Ираном и США снизилось напряжение. В пятницу стороны должны провести переговоры.