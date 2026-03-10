Цены на нефть стремительно падают: Трамп сделал важное заявление

Сегодня цены на нефть упали почти на 7%. Это снижение особенно заметно, на фоне роста на предыдущей сессии. Напомним, тогда нефть достигла трехлетнего максимума.

Что влияет на цену нефти сейчас?

Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Это заявление американского президента привело к уменьшению беспокойства, относительно возможных перебоев в поставках нефти.

Как известно, объемы торгов сейчас снизились так:

объемы торгов нефтью Brent упали до почти 328 тысяч контрактов – это самый низкий показатель, начиная с 27 февраля;

WTI – 296 тысяч контрактов (самый низкий показатель с 23 февраля).

В понедельник цены на нефть достигали 119 долларов за баррель. В частности, из-за сокращения поставок Саудовской Аравией.

Цены позже снизились после того, как президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом и поделился предложениями, направленными на быстрое урегулирование войны, по словам помощника Кремля, что сняло беспокойство относительно поставок нефти,

– указывает издание.

Как изменились цены на нефть 10 марта 2026 года?

Стоимость нефти зависит от совокупности факторов, в частности, марки, сообщает Trading Economics. Сегодня расценки следующие:

Нефть марки Brent стоит – 85,87 доллара за баррель.

стоит – 85,87 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 81,22 доллара за баррель.

– 81,22 доллара за баррель. Российская Urals – 100,67 доллара за баррель.

Какие еще факторы влияют на нефтяной рынок?