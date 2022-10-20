Актуальные данные о ценах на нефть
В четверг, 20 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 92,61 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,22%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть выросла в цене на 0,21 доллара.
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Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 85,71 доллара за баррель, что на 0,18 доллара меньше, чем днем ранее. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 0,19%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,57 доллара за баррель (+0,10 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,98 доллара за баррель (+0,09 доллара).
Что происходит на рынке нефти
В рамках торгов в четверг, 20 октября, цены на нефть не сильно изменились, хотя и динамика в целом была положительной. В целом тенденцию нефтяных котировок определяли два ключевых фактора:
- Важны сигналы из Китая. Вторая экономика мира рассматривает возможность ослабления ограничений для посетителей, связанных с последней волной коронавируса в стране;
- Зато мощная инфляция на глобальном рынке представляет угрозу спросу на нефть, согласно Reuters.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.