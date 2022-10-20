Актуальные данные о ценах на нефть

В четверг, 20 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 92,61 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,22%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть выросла в цене на 0,21 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 85,71 доллара за баррель, что на 0,18 доллара меньше, чем днем ранее. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 0,19%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,57 доллара за баррель (+0,10 доллара);

за баррель (+0,10 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,98 доллара за баррель (+0,09 доллара).

Что происходит на рынке нефти

В рамках торгов в четверг, 20 октября, цены на нефть не сильно изменились, хотя и динамика в целом была положительной. В целом тенденцию нефтяных котировок определяли два ключевых фактора:

Важны сигналы из Китая. Вторая экономика мира рассматривает возможность ослабления ограничений для посетителей, связанных с последней волной коронавируса в стране;

Зато мощная инфляция на глобальном рынке представляет угрозу спросу на нефть, согласно Reuters.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.

Прогнозы по ценам на нефть: