Актуальні дані про ціни на нафту
У четвер, 20 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 92,61 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,22%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта зросла в ціні на 0,21 долара.
Корисно Інвестиційний бум у світі: як почати та уникнути шахраїв
Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 85,71 долара за барель, що на 0,18 долара менше ніж днем раніше. Водночас за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 0,19%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 92,57 долара за барель (+ 0,10 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,98 долара за барель (+ 0,09 долара).
Що відбувається на ринку нафти
У рамках торгів у четвер, 20 жовтня, ціни на нафту не надто сильно змінилися, хоча й динаміка загалом була позитивною. Загалом тенденцію нафтових котирувань визначали два ключових фактори:
- Важливі сигнали з Китаю. Друга економіка світу розглядає можливість послаблення обмежень для відвідувачів, пов'язаних з останньою хвилею коронавірусу в країні;
- Натомість потужна інфляція на глобальному ринку становить загрозу для попиту на нафту, згідно з Reuters.
Очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.