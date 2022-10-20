Актуальні дані про ціни на нафту

У четвер, 20 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 92,61 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,22%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта зросла в ціні на 0,21 долара.

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Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 85,71 долара за барель, що на 0,18 долара менше ніж днем раніше. Водночас за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 0,19%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 92,57 долара за барель (+ 0,10 долара);

за барель (+ 0,10 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,98 долара за барель (+ 0,09 долара).

Що відбувається на ринку нафти

У рамках торгів у четвер, 20 жовтня, ціни на нафту не надто сильно змінилися, хоча й динаміка загалом була позитивною. Загалом тенденцію нафтових котирувань визначали два ключових фактори:

Важливі сигнали з Китаю. Друга економіка світу розглядає можливість послаблення обмежень для відвідувачів, пов'язаних з останньою хвилею коронавірусу в країні;

Натомість потужна інфляція на глобальному ринку становить загрозу для попиту на нафту, згідно з Reuters.

Очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози щодо цін на нафту: