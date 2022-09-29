Сколько стоят самые известные марки нефти

В четверг, 29 сентября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 89,61 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,32%. По сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 2,93 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 82,10 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 2,87 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 0,06%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 89,98 доллара за баррель (+3,35 доллара),

за баррель (+3,35 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 82,75 доллара (+3,54 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть растут третий день подряд. Это касается котировки двух самых известных марок нефти – Brent и WTI. На торгах в четверг очень важный фактор влияния – это ОПЕК+.

Согласно данным издания Reuters, ключевые участники ОПЕК+ обсуждают вопросы уменьшения объемов добычи нефти и соответственно предложения на рынке. Есть следующие данные:

По всей вероятности, это решение примут во время следующей встречи, которая запланирована на 5 октября 2022 года;

Также сообщают, что россия может предложить ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.

Кроме того, поддерживает рост цен и ситуация в США по приближению урагана. В частности, в среду объемы добычи черного золота в Мексиканском заливе приостановили почти на 158 тысяч баррелей. Хотя до этого сильные позиции доллара США на рынке и тревожные прогнозы по поводу перспектив экономики сдерживали этот рост.

Прогнозы по ценам на нефть