Скільки коштують найвідоміші марки нафти

У четвер, 29 вересня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 89,61 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,32%. Порівняно з попереднім торговим днем, сировина подорожчала на 2,93 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 82,10 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI зросла в ціні на 2,87 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка втратила 0,06%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 89,98 долара за барель (+ 3,35 долара),

за барель (+ 3,35 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 82,75 долара (+ 3,54 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту зростають третій день поспіль. Це стосується котирування двох найвідоміших марок нафти – Brent та WTI. На торгах у четвер вкрай важливим факторам впливу став ОПЕК+.

Згідно з даними видання Reuters, ключові учасники ОПЕК+ обговорюють питання зменшення обсягів видобування нафти й відповідно пропозиції на ринку. Наразі є такі дані:

Цілком ймовірно, це рішення ухвалять під час наступної зустрічі, яка запланована на 5 жовтня 2022 року;

Також повідомляють, що росія може запропонувати ОПЕК+ скоротити видобуток нафти приблизно на 1 мільйон барелів на день.

Крім того, підтримує зростання цін й ситуація у США з наближенням урагану. Зокрема, у середу обсяги видобування чорного золота у Мексиканській затоці призупинили майже на 158 тисяч барелів. Хоча до цього сильні позиції долара США на ринку та тривожні прогнози щодо перспектив економіки стримували це зростання.

Прогнози щодо цін на нафту