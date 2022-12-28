Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 28 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,64 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,69 доллара или 2% во время торговой сессии.

Важно Мир после эмбарго и ценового потолка для нефти из России: реакция рынка и новые возможности

Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 77,98 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 1,55 доллара или 2%, информирует, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,61 доллара за баррель (- 2,04%);

за баррель (- 2,04%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,03 доллара за баррель (- 1,89% доллара).

Главные факторы воздействия

На 28 декабря на рынок нефти существенно повлияла ситуация в Китае с коронавирусом, где фиксируют серьезный всплеск заболеваемости. На настроения трейдеров также влиял фактор ослабления коронавирусных ограничений, которое может спровоцировать рост спроса на топливо в стране. Напомним, что именно Поднебесная является очень мощным импортером сырья в мире.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: