Сколько стоят самые известные марки нефти
На торгах в среду, 21 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 89,80 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,90%. Однако по сравнению с предыдущим днем, стоимость сырья подешевела на 1,02 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то время как октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 83,05 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI подешевела на 1,44 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка потеряла 1,06%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 89,87 доллара за баррель (-1 доллар),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,01 доллара (-1,44 доллара).
Что происходит на рынке нефти
В среду, 21 сентября, цены на нефть упали примерно на 1% и почти до минимума за 2 недели на фоне решения Федерального резерва США по поводу очередного поднятия базовой ставки, пишет издание Reuters.
Американский центробанк пошел на этот шаг, чтобы унять инфляцию в стране. Считается, что это может привести к уменьшению двух важных показателей. Речь идет о:
- экономической активности,
- спросе на нефть.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.