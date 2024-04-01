Нефть фиксирует новый рост: на какие факторы реагирует рынок
Цены на нефть продолжают расти. На рынке играют роль ожидания относительно ОПЕК+ и новые данные из Китая. О главных колебаниях и изменениях - читайте в материале 24 Канала.
Сколько стоит нефть на рынке на 1 апреля
В понедельник, 1 апреля, нефть Brent выросла в цене на 24 цента или 0,3%. Сырье торгуется на уровне 87,24 доллара за баррель.
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В то же время американская нефть, которая известна под брендом WTI, подорожала на 28 центов или 0'3% до 83,45 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,26 доллара за баррель (+ 0,30%)
- Контракты WTI торгуются по цене 83,45 доллара за баррель (+ 0,34%).
Нефть продолжает дорожать
На рынке нефти на первый план выходит спрос. Цены на сырье демонстрируют положительную динамику на фоне нескольких факторов, согласно данным Reuters:
- Ожидания по уменьшению предложения от ОПЕК+;
- Атаки на российский энергетический сектор;
- Оптимистичные данные по производственному сектору в Китае. Напомним, что Китай – это один из топовых импортеров нефти.