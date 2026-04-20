Нефть снова летит вверх: силы США захватили иранское судно

Стоимость нефти взлетела более чем на 5%. Такая ситуация является следствием роста вероятности, что режим прекращения огня, который установили США и Иран может закончиться.

Почему растет цена на нефть?

Движение через Ормузский пролив остается почти полностью остановленным, сообщает Reuters.

Читайте также Цены на нефть рекордно снижаются из-за открытия Ормузского пролива

В пятницу цены на оба контракта (Brent и WTI) упали на 9%, что стало крупнейшим ежедневным падением с 18 апреля, после того, как Иран заявил, что проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив открыт на остаток периода прекращения огня, а президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился больше никогда не закрывать пролив,

– указывает издание.

В реальности ситуация оказалась несколько иная. Ведь примерно 10 – 11 миллионов баррелей в день остаются "закрытыми". То есть, недоступными для добычи именно из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме этого, США продолжали свою блокаду. Напомним, она действует именно для иранских судов, находящихся у Ормуза.

Важно! Иранское грузовое судно пыталось прорвать блокаду. Однако, ему так и не удалось этого сделать – его захватили силы США.

Напряжение между Ираном и США растет:

Тегеран заявил о намерении не участвовать во 2 раунде переговоров;

а вот США стремились начать эти переговоры до окончания двухнедельного прекращения огня.

Нефтяные рынки продолжают колебаться в ответ на колеблющиеся сообщения США и Ирана в социальных сетях, а не на реалии на местах, которые остаются сложными для быстрого восстановления потоков нефти,

– указал руководитель исследований MST Marquee Сол Кавоник.

Какая сейчас цена на нефть?

Как сообщает издание Trading Economics, цена нефти сегодня такая:

Нефть марки Brent стоит – 95,80 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 89,20 доллара за баррель.

– 89,20 доллара за баррель. Российская Urals – 102,67 доллара за баррель.

Что важно знать о ситуации в Ормузском проливе сейчас?