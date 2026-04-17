Что известно об открытии Ормузского пролива?
После открытия Ормузского пролива цены на нефть упали почти на 10%, буквально за несколько минут, сообщает Reuters.
Именно так рынок отреагировал на заявление министра иностранных дел Ирана об открытии Ормузского пролива. Заметим, что этот путь будет доступен временно.
Дело в том, что, по состоянию на сейчас, Иран решил открыть Ормузский пролив только до конца перемирия между Израилем и Ливаном. О договоренностях между этими двумя странами вчера объявил Трамп.
Обратите внимание! Как известно, Ливан и Израиль согласовали 10-дневное перемирие, сообщает RTE.
На момент написания публикации, ситуация с ценами на нефть, как сообщает издание Trading Economics, такова
- Нефть марки Brent стоит – 89,16 (-9,73%) доллара за баррель.
- Американская нефть WTI имеет цену – 83,70 (-10,97%) доллара за баррель.
Что важно знать об Ормузском проливе?
Иран заблокировал Ормузский пролив почти с самого начала конфликта на Ближнем Востоке. То есть, с конца февраля. Перекрытие этого пути всколыхнуло мировые рынки. Стоимость нефти резко полетела вверх и достигала – более 100 долларов за баррель.
Нужно понимать, что Ормузский пролив это важнейший путь. Именно по нему проходила почти пятая часть мировой нефти.
В понедельник 13 апреля о частичной блокаде Ормузского пролива объявили США. Они сообщили, что ограничения касаются только тех судов, которые выходят и входят в иранские порты. Такие действия американских сил являются следствием неудачных переговоров на прошлых выходных.