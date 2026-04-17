Что известно об открытии Ормузского пролива?

После открытия Ормузского пролива цены на нефть упали почти на 10%, буквально за несколько минут, сообщает Reuters.

Именно так рынок отреагировал на заявление министра иностранных дел Ирана об открытии Ормузского пролива. Заметим, что этот путь будет доступен временно.

Дело в том, что, по состоянию на сейчас, Иран решил открыть Ормузский пролив только до конца перемирия между Израилем и Ливаном. О договоренностях между этими двумя странами вчера объявил Трамп.

Обратите внимание! Как известно, Ливан и Израиль согласовали 10-дневное перемирие, сообщает RTE.

На момент написания публикации, ситуация с ценами на нефть, как сообщает издание Trading Economics, такова

Нефть марки Brent стоит – 89,16 (-9,73%) доллара за баррель.

стоит – 89,16 (-9,73%) доллара за баррель. Американская нефть WTI имеет цену – 83,70 (-10,97%) доллара за баррель.

Что важно знать об Ормузском проливе?