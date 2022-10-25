Фактор Китая вернулся на рынок нефти: сколько стоят эталонные марки

Цены на нефть снова начали падать. Как Китай влияет на стоимость Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

В понедельник, 24 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 93,45 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,05%, согласно данным Finance! Yahoo. Тогда как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 0,05 доллара.

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В то время как контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 84,81 доллара за баррель, что на 0,33 доллара меньше чем днем раньше. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла в цене 0,28%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,42 доллара за баррель (без изменений);

за баррель (без изменений); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 84,81 доллара за баррель (- 0,24 доллара).

Что происходит на рынке нефти.

В ходе нестабильных торгов цены на нефть упали. Одна из ключевых причин – данные о слабом спросе на сырье в сентябре в Китае. В то же время сильный доллар США тоже сыграл определенную роль, тогда как сведения о замедлении деловой активности в США уменьшили ожидания более агрессивного повышения процентных ставок, пишет Reuters.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.

Прогнозы по ценам на нефть: