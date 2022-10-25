Актуальные данные о ценах на нефть
В понедельник, 24 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 93,45 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,05%, согласно данным Finance! Yahoo. Тогда как по сравнению с предыдущим торговым днем нефть подешевела на 0,05 доллара.
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В то время как контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 84,81 доллара за баррель, что на 0,33 доллара меньше чем днем раньше. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла в цене 0,28%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,42 доллара за баррель (без изменений);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 84,81 доллара за баррель (- 0,24 доллара).
Что происходит на рынке нефти.
В ходе нестабильных торгов цены на нефть упали. Одна из ключевых причин – данные о слабом спросе на сырье в сентябре в Китае. В то же время сильный доллар США тоже сыграл определенную роль, тогда как сведения о замедлении деловой активности в США уменьшили ожидания более агрессивного повышения процентных ставок, пишет Reuters.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты по Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением к 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.