Актуальні дані про ціни на нафту

У понеділок, 24 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 93,45 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,05%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта подешевшала на 0,05 долара.

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Тоді як контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 84,81 долара за барель, що на 0,33 долара менше ніж днем раніше. Водночас за сьогоднішню торгову сесію ця марка втратила в ціні 0,28%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 93,42 долара за барель (без змін);

за барель (без змін); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 84,81 долара за барель (- 0,24 долара).

Що відбувається на ринку нафти.

Під час нестабільних торгів ціни на нафту впали. Одна з ключових причин – дані про слабкий попит на сировину у вересні у Китаї. Водночас сильний долар США теж відіграв певну роль, тоді як відомості про сповільнення ділової активності у США зменшило очікування щодо більш агресивного підвищення процентних ставок, пише Reuters.

Очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози щодо цін на нафту: