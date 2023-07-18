Главные изменения на рынке нефти

В понедельник, 17 июля, нефть марки Brent завершила торговый день с ценой на уровне 78,50 доллара за баррель. Сырье упало в цене 1,37 доллара или 1,7%.

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Бренд нефти West Texas Intermediate торговался на рынке ценой на уровне 74,15 доллара за баррель. Американская нефть подешевела на 1,27 доллара или 1,7%, сообщает издание Reuters.

В то время как утром во вторник, 18 июля, на рынке нефти зафиксировали смену динамики. Оба эталонных марки нефти начали дорожать. В частности, марка Brent зафиксировала рост на 10 центов, а WTI – на 14 центов.

Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 78,28 доллара за баррель (-0,28%);

за баррель (-0,28%); Марка WTI торгуется на уровне 73,98 доллара за баррель (-0,23%).

К теме! За предыдущую неделю обе марки нефти закончили с пиковыми ценами с мая 2023 года.

Какие факторы влияют на цены на нефть

В первый день недели на рынке нефти зафиксировали спад свыше 1,5%. Все из-за более слабых, чем ожидали экономические данные из Китая. Это привело к росту обеспокоенности устойчивостью спроса в стране, которая является одним из крупнейших импортеров сырья в мире. Также на цены давило частичное восстановление добычи нефти в Ливии. Reuters.

С начала торгов во вторник на рынке нефти, поскольку инвесторы следят за возможным сокращением объемов поставок нефти в США после существенного обвала на предыдущих торгах, а также из-за последнего отчета об экономике Китая.

Напомним, что глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что замедление экономики Китая. может спровоцировать определенные последствия как для глобальной экономики, да и для стран, экономические успехи которых зависят от динамики Поднебесной.