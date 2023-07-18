Головні зміни на ринку нафти

У понеділок, 17 липня, нафта марки Brent завершила торговий день з ціною на рівні 78,50 долара за барель. Сировина впала в ціні 1,37 долара або 1,7%.

Зверніть увагу США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Бренд нафти West Texas Intermediate торгувався на ринку ціною на рівні 74,15 долара за барель. Американська нафта подешевшала на 1,27 долара або 1,7%, повідомляє видання Reuters.

Тоді як вранці у вівторок, 18 липня, на ринку нафти зафіксували зміну динаміки. Обидва еталонні марки нафти почали дорожчати. Зокрема, марка Brent зафіксувала зростання на 10 центів, а WTI – на 14 центів.

Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 78,28 долара за барель (- 0,28%);

за барель (- 0,28%); Марка WTI торгується на рівні 73,98 долара за барель (- 0,23%).

До теми! За попередній тиждень обидві марки нафти закінчили з піковими цінами з травня 2023 року.

Які фактори впливають на ціни на нафту

У перший день тижня на ринку нафти зафіксували спад на понад 1,5%. Усе через слабші, ніж очікували економічні дані з Китаю. Це призвело до зростання занепокоєння щодо стійкості попиту у країні, яка є одним із найбільших імпортерів сировини у світі. Також на ціни тиснуло часткове відновлення видобування нафти у Лівії, пише Reuters.

Від початку торгів у вівторок на ринку нафти, оскільки інвестори стежать за ймовірним скорочення обсягів постачання нафти у США після суттєвого обвалу на попередніх торгах, а також через останній звіт про економіку Китаю.

Нагадаємо, що очільниця американського Мінфіну Джанет Єллен заявила, що сповільнення економіки Китаю може спровокувати певні наслідки як для глобальної економіки, так і для країн, економічні успіхи яких залежать від динаміки Піднебесної.