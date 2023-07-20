Главные изменения на рынке нефти

В среду, 19 июля, нефть марки Brent завершила день с ценой на уровне 79,46 доллара за баррель. Стоимость сырья упала на 17 центов.

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В то же время нефть West Texas Intermediate на конец торговой сессии стоила 75,35 доллара за баррель. Американское сырье подешевело на 40 центов, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 79,51 доллара за баррель (+0,06%);

за баррель (+0,06%); Марка WTI торгуется на уровне 75,27 доллара за баррель (-0,11%).

Любопытно! Предыдущую неделю обе марки нефти, считающие эталонами на рынке, закончили с пиковыми ценами с мая 2023 года.

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль во время последнего роста, которому способствовало сокращение объемов резервов в США, а также обещание Китая сделать все, чтобы активизировать экономический рост, пишет Reuters.

Удорожание доллара США также сыграло роль на рынке нефти. Дело в том, что усиление позиций главной резервной валюты делает сырье более дорогим для покупателей и инвесторами с другими валютами.

Глава Минфина США считает, что замедление экономики Китая, продемонстрировавшие последние отчеты, может спровоцировать определенные последствия как для глобальной экономики, да и для стран, экономические успехи которых зависят от динамики Поднебесной.