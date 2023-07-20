Головні зміни на ринку нафти

У середу, 19 липня, нафта марки Brent завершила день з ціною на рівні 79,46 долара за барель. Вартість сировини впала на 17 центів.

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Натомість нафта West Texas Intermediate на кінець торгової сесії коштувала 75,35 долара за барель. Американська сировина подешевшала на 40 центів, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 79,51 долара за барель (+ 0,06%);

за барель (+ 0,06%); Марка WTI торгується на рівні 75,27 долара за барель (- 0,11%).

Цікаво! Попередній тиждень обидві марки нафти, які вважають еталонами на ринку, закінчили з піковими цінами з травня 2023 року.

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори зафіксували прибутки під час останнього зростання, якому сприяло скорочення обсягів резервів у США, а також обіцянка Китаю зробити все, аби активізувати економічне зростання, пише Reuters.

Подорожчання долара США також відіграло роль на ринку нафти. Річ у тому, що посилення позицій головної резервної валюти робить сировину дорожчаю для покупців та інвесторі з іншими валютами.

Додамо, що глава Мінфіну США вважає, що сповільнення економіки Китаю, що продемонстрували останні звіти, може спровокувати певні наслідки як для глобальної економіки, так і для країн, економічні успіхи яких залежать від динаміки Піднебесної.