Самая большая корректировка с февраля: как изменились цены на нефть за неделю

Рынок нефти завершил неделю с существенным спадом. О главных изменениях и факторах влияния - рассказываем в материале 24 Канала.

Как изменилась ситуация на рынке нефти за неделю

Эталонные бренды нефти завершили неделю нефти с падением. Brent и WTI зафиксировали самые большие недельные потери с февраля. С понедельника цены на нефть просели примерно на 3%, ведь премия за риск постепенно уменьшается.

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Добавим, что торги в пятницу, 19 апреля, нефть Brent завершила с ценой на уровне 87,29 доллара за баррель, подорожав за день на 0,21%. Майские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,5% до 83,14 доллара за баррель.

Контракты на июнь для американской нефти, которые торгуются более активно, подорожали на 12 центов до 82,22 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,29 доллара за баррель (+0,21%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,14 доллара за баррель (+0,50%).

Что влияет на стоимость нефти

США возобновили санкции против нефтяной и золотодобывающей отраслей Венесуэлы. Главная причина – Николас Мадуро и его команда не в полной мере выполнила свои обязательства по проведению выборов в 2024 году.

На рынок нефти повлияли признаки того, что военной эскалации на Ближнем Востоке удастся избежать. Дело в том, что Иран преуменьшил сообщения об атаке Израиля на его территорию. Это был ответ Израиля на беспрецедентную иранскую атаку, которая произошла 13 апреля. Официальный Тегеран заявил, что не планирует принимать ответные меры.

Эксперты из Bank of America считают, что цены на нефть могут достичь выше 100 долларов за баррель , если между Ираном и Израилем начнется длительная война. Также указывают на риск возникновения проблем с поставками нефти из Ирана.

Кроме того, США добавили санкции в отношении экспорта иранской нефти к помощи для Украины, за который наконец проголосовали в Палате представителей США. Иран – это третий по величине производителем нефти в ОПЕК. Кроме того, Международный валютный фонд ожидает, что ОПЕК+ начнет увеличивать объемы добычи нефти с июля, информирует издание Reuters.