Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

Еталонні бренди нафти завершили тиждень нафти з падінням. Brent та WTI зафіксували найбільші тижневі втрати з лютого. З понеділка ціни на нафту просіли приблизно на 3%, адже премія за ризик поступово зменшується.

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Додамо, що торги у п'ятниць, 19 квітня, нафта Brent завершила з ціною на рівні 87,29 долара за барель, подорожчавши за день на 0,21%. Травневі ф'ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 0,5% до 83,14 долара за барель.

Контракти на червень для американської нафти, які торгуються більш активно, подорожчали на 12 центів до 82,22 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,29 долара за барель (+ 0,21%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,14 долара за барель (+ 0,50%).

Цікаво! США відновили санкції проти нафтової й золотовидобувної галузей Венесуели. Головна причина – Ніколас Мадуро та його команда не повною мірою виконала свої зобов'язання щодо проведення виборів у 2024 році.

Що впливає на вартість нафти

На ринок нафти вплинули ознаки того, що військової ескалації на Близькому Сході вдасться уникнути. Річ у тому, що Іран применшив повідомлення про атаку Ізраїлю на його територію. Це була відповідь Ізраїлю на безпрецедентну іранську атаку, яка сталася 13 квітня. Офіційний Тегеран заявив, що не планує вживати заходів у відповідь.

До теми! Експерти з Bank of America вважають, що ціни на нафту можуть сягнути вище 100 доларів за барель, якщо між Іраном та Ізраїлем почнеться тривала війна. Також вказують на ризик виникнення проблем із постачанням нафти з Ірану.

Крім того, США додали санкції щодо експорту іранської нафти до допомоги для України, за який нарешті проголосували у Палаті представників США. Іран – це третій за величиною виробником нафти в ОПЕК. Крім того, Міжнародний валютний фонд очікує, що ОПЕК+ почне збільшувати обсяги видобування нафти з липня, інформує видання Reuters.