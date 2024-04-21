Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень
Еталонні бренди нафти завершили тиждень нафти з падінням. Brent та WTI зафіксували найбільші тижневі втрати з лютого. З понеділка ціни на нафту просіли приблизно на 3%, адже премія за ризик поступово зменшується.
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Додамо, що торги у п'ятниць, 19 квітня, нафта Brent завершила з ціною на рівні 87,29 долара за барель, подорожчавши за день на 0,21%. Травневі ф'ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 0,5% до 83,14 долара за барель.
Контракти на червень для американської нафти, які торгуються більш активно, подорожчали на 12 центів до 82,22 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,29 долара за барель (+ 0,21%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 83,14 долара за барель (+ 0,50%).
Що впливає на вартість нафти
На ринок нафти вплинули ознаки того, що військової ескалації на Близькому Сході вдасться уникнути. Річ у тому, що Іран применшив повідомлення про атаку Ізраїлю на його територію. Це була відповідь Ізраїлю на безпрецедентну іранську атаку, яка сталася 13 квітня. Офіційний Тегеран заявив, що не планує вживати заходів у відповідь.
Крім того, США додали санкції щодо експорту іранської нафти до допомоги для України, за який нарешті проголосували у Палаті представників США. Іран – це третій за величиною виробником нафти в ОПЕК. Крім того, Міжнародний валютний фонд очікує, що ОПЕК+ почне збільшувати обсяги видобування нафти з липня, інформує видання Reuters.