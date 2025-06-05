Саудовская Аравия повысит цены на нефть для важного региона

Саудовская Аравия изменит цены на нефть для стран Европы. Речь идет обо всех сортах нефти, которые продает Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия изменит цены на нефть

В июле 2025 года Саудовская Аравия повысит цены на свою нефть для покупателей из Европы. Сообщают, что стоимость всех сортов нефти, которые экспортирует страна, на 1,8 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию Saudi Aramco.

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Это означает, что марки нефти Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы будет дороже Brent на 3,25 доллара за баррель. В то же время для покупателей из Средиземноморья цена будет больше на 3,05 доллара за баррель. Также известно, что сорт нефти Arab Light будет на 1,2 доллара дороже корзины нефти Оман/Дубай, что близко к минимальному уровню за последние четыре года.

К теме! Напомним, что Саудовская Аравия – это одна из стран, которая выступала за увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК+. Интересно, что в процессе переговоров между Саудовской Аравией и Россией возникли споры по добыче нефти. Напомним, что россияне стремились поставить на паузу увеличение добычи нефти.

Интересно, что так называемые "легкие" сорта нефти из Саудовской Аравии станут дешевле для покупателей из стран Азии. С июля они будут платить за сырье на 0,2 доллара за баррель меньше. Цены на нефть саудитов также изменятся и для США. Стоимость "легких" сортов нефти для американцев снизится на 0,1 доллара за баррель. Однако цена других марок не изменится.