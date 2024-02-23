Цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель, – аналитики из Citi

Цены на нефть всегда находят в центре внимания, ведь от этого зависит много процессов на глобальном уровне. Аналитики из американской компании Citi обнародовали новый прогноз для рынка нефти.

Цены на нефть могут достичь трехзначной отметки

Один из сценариев от экспертов из Citi – это подорожание нефти до 100 долларов за баррель в следующие 12 – 18 месяцев. К основным катализаторам роста цен относят усиление геополитической напряженности, уменьшение объемов добычи нефти со стороны ОПЕК+ и перебои с поставками из ключевых нефтедобывающих регионов.

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Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС, который продолжается, не повлиял на добычу или экспорт нефти. Едва ли не единственное значительное последствие – это атаки хуситов на суда в Красном море. В частности, речь идет о танкерах с нефтью. Также существует риск географического расширения этой войны.

, что Ирак, Иран, Ливия, Нигерия и Венесуэла уязвимы к перебоям с поставками нефти. В то же время на первый план вышел вопрос потенциального усиления санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, не стоит исключать и другие риски на геополитической арене. В частности, речь идет о поставках на рынок российской нефти, ведь Украина успешно атакует дронами нефтеперерабатывающие заводы врага.

В общем базовый сценарий для нефти составляет примерно 75 долларов за баррель на этот год. На момент создания этого материала, стоимость эталонных марок нефти колеблется на таких уровнях, по данным Bloomberg: