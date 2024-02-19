Сектор переработки российской нефти еще больше пострадал за последнюю неделю, поскольку заводы вынуждены разбираться с последствиями атак украинских дронов. В частности, это можно отследить благодаря производственным мощностям.

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Украинские дроны ударили по российской нефти

За вторую неделю февраля нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали 5,16 миллиона баррелей нефти в день. Этот показатель упал на 94 тысячи баррелей нефти в день по сравнению с предыдущей неделей.

Важно! Полномасштабная война России в Украине продолжается уже почти два года, а официальный Киев пытается нанести удар по российской нефтеперерабатывающей промышленности и способности агрессора отправлять топливо на линию фронта.

Украинские дроны уже атаковали и нанесли ущерб 6 нефтеперерабатывающим заводам на территории государства-агрессора, на которые приходится примерно 18% суммарной переработки российской нефти. Всего от старта атак беспилотников объемы переработки нефти в России уменьшились почти на 380 тысяч баррелей в день, если сравнивать с данными за большую часть декабря (последний месяц, когда не было атак).

Согласно данным Bloomberg, в феврале объемы добычи нефти в России в сутки упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.